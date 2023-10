Milano, corteo per Palestina: spunta Anna Frank con la kefiah

(Adnkronos) – Un cartellone che ritrae Anna Frank con addosso la kefiah è stato esposto alla manifestazione per la Palestina oggi a Milano. Il lungo corteo è partito dalla Stazione Centrale. "Palestina libera", "Israele terrorista" e "Gaza Gaza vincerà" i cori più frequenti alla manifestazione, in cui si sono sentiti anche slogan contro "Netanyahu assassino". “L’Occidente ha mentito su Iraq, Afghanistan, Siria, Sudan e Libano. Ha portato solo morte e distruzione. E questa volta non è diverso: l’Italia è coinvolta nel massacro di Gaza dal momento che fornisce basi come Sigonella per il trasporto di armi. Tanta morte a cui stiamo assistendo questi giorni è un prodotto Made in Italy”, ha detto una rappresentante dei giovani palestinesi al megafono, mentre un cartello denuncia: “Il silenzio è complice”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

