Milano, auto finisce contro palo e si ribalta: grave ciclista

(Adnkronos) – Un ciclista è grave in seguito a un incidente avvenuto a Milano, in corso XXII Marzo. Stando a una prima ricostruzione un'automobile ha urtato contro un palo, che cadendo ha coinvolto un ciclista attualmente incastrato e in condizioni gravi. Le due persone che viaggiavano nell'auto si trovano ancora nell'abitacolo ma sono coscienti. Sul posto i vigili del fuoco. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata