Milan-Juve, emergenza in porta per rossoneri nel big match di domenica 22 ottobre

Il Milan costretto a schierare il terzo portiere, Marco Mirante, nel match in programma contro la Juventus domenica 22 ottobre, nel posticipo della nona giornata della Serie A 2023-2024. Oltre al portiere titolare Mike Maignan, squalificato dopo l'espulsione nella gara vinta 1-0 sul campo del Genoa, il Milan avrà a disposizione nemmeno la sua riserva Marco Sportiello. Il 31enne lombardo ha infatti riportato la lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e non potrà essere a disposizione di Stefano Pioli. In porta giocherà quindi il terzo portiere Marco Mirante. Il quarantenne estremo difensore vanta solo una presenza in rossonero, in occasione dell'ultima giornata della passata stagione, dove è entrato al posto di Maignan. Anche la Juventus deve fare i conti con un'infermeria discretamente affollata, un'abitudine per la formazione bianconera nelle ultime stagioni. Fermi ai box i brasiliani Alex Sandro e Danilo, che si è procurato un infortunio muscolare durante l'ultima parentesi con la Nazionale verdeoro. Da valutare le condizioni di Federico Chiesa, che non è stato disponibile nelle ultime due gare della Nazionale. Potrebbe recuperare Dusan Vlahovic, che potrebbe ritrovare una maglia dopo una ventina di giorni di stop. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

