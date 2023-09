Migranti, Salvini: “Europa assente e arrogante”

(Adnkronos) – "Sicuramente l'Europa" sui migranti "in queste settimane e in questi mesi è stata assente, lontana, distratta, sorda, arrogante". Lo ha detto a proposito degli sbarchi a Lampedusa il vicepremier e segretario del Carroccio Matteo Salvini a margine dell'assemblea della Lega giovani a Pontida. "Abbiamo un'altra idea di Europa e domani Marine Le Pen verrà a raccontare l'idea di Europa che abbiamo", ha aggiunto Salvini. "Giorgia Meloni" sarà domani "a Lampedusa, io a Pontida per lo stesso obiettivo" spiega. "Giorgia sta facendo miracoli" ha detto Salvini, commentando la visita di domani a Lampedusa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Se tedeschi e francesi e il governo europeo si voltano dall'altra parte, noi abbiamo il diritto e il dovere di proteggere i nostri confini e i nostri cittadini, quindi, che Giorgia sia a Lampedusa e che io accolga Marine Le Pen è assolutamente parte dello stesso obiettivo", ha detto Salvini, assicurando che "con Giorgia Meloni abbiamo condiviso tutto e condivideremo tutto". "I decreti smontati dalla sinistra funzionavano e torneranno a funzionare" aggiunge. "Ci sta lavorando un collega che è un amico, Matteo Piantedosi. Non voglio portare via il lavoro agli altri" conclude Salvini. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata