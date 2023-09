Migranti Lampedusa, Elon Musk attacca George Soros: “Vuole distruggere l’Occidente”

(Adnkronos) – Elon Musk attacca George Soros, accusando la fondazione del filantropo americano di "volere niente di meno della distruzione della civiltà occidentale". Il commento del magnate, numero 1 di X, appare in un post del suo social in risposta al post di un utente sui massicci arrivi di migranti a Lampedusa, in cui si parla di "invasione guidata da George Soros". Soros viene spesso preso di mira nell'ambito di teorie complottiste antisemite per il suo sostegno ad organizzazioni della società civile di vari paesi. Musk è stato accusato da più parti di permettere la diffusione dell'antisemitismo su X, accuse che il miliardario ha sempre respinto, arrivando a minacciare di querela l'Antidemation League, storica associazione ebraica contro le discriminazioni. L'attacco di Musk a Soros, fa notare il Guardian, è partito alla vigilia dell'incontro che il patron della Tesla avrà oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Secondo quanto scriveva nei giorni scorsi il Washington Post, l'incontro è stato organizzato anche per smentire le accuse di antisemitismo. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

