Migranti, “hotel requisito a Mentone per ospitare minori non accompagnati”

(Adnkronos) – Il prefetto del dipartimento delle Alpi Marittime avrebbe emesso nei giorni scorsi un'ordinanza per requisire un albergo a Mentone da destinare all'accoglienza di migranti minori non accompagnati. A darne notizia sul suo sito online il quotidiano Le Figaro in cui spiega che al momento il decreto non è stato utilizzato e lo sarà "solo in caso di effettiva necessità". La prefettura, sottolinea il quotidiano francese, ha fatto anche sapere che "tutti gli eventuali costi sostenuti saranno a carico del consiglio dipartimentale delle Alpi Marittime". Mentone è il primo comune Oltralpe al confine con Ventimiglia a cui si accede passando per le frontiere di Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico. E proprio sul versante francese della frontiera di Ponte San Ludovico, nella parte bassa di Ventimiglia lungo il mare, nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la realizzazione di un centro di identificazione dei migranti. —[email protected] (Web Info)

