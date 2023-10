Migranti, Germania verso stop a finanziamenti Ong

(Adnkronos) –

La Germania è orientata a bloccare i finanziamenti per il 2024 alle ong che soccorrono i migranti nel Mar Mediterraneo. Lo riferisce la 'Bild', preannunciando la svolta nella linea di Berlino. Il tema è stato oggetto di discussioni e contrasti tra Italia e Germania nelle ultime settimane. Nel 2023 il ministero degli Esteri tedesco aveva stanziato 2 milioni destinati alle ong. Il governo tedesco, scrive il tabloid tedesco, "in vista della Legge di bilancio per il 2024 non avrebbe inserito la norma che invece era stata inserita nella legge di bilancio 2023". Secondo le informazioni raccolte da 'Bild' "non si tratterebbe di una svista" ma di un dietrofront. "La Cancelleria è contraria a un ulteriore finanziamento e anche il ministero degli Esteri è della stessa opinione", spiega una fonte al quotidiano tedesco. Tuttavia l'ultima parola spetterà al Parlamento. E secondo 'Bild', i Verdi sarebbero intenzionati a fare pressione per fare inserire un finanziamento per le ong anche il prossimo anno nella legge di bilancio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

