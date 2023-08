Migranti, continua a svuotarsi hotspot di Lampedusa

(Adnkronos) – Continua a svuotarsi l'hotspot di Lampedusa. Ieri sono stati trasferiti oltre 1.300 migranti in altri centri d'accoglienza italiani. Questa mattina sono 2.201 i migranti presenti all'hotspot. Tra questi 289 minori non identificati. I trasferimenti dall'hotspot proseguono senza sosta. Sono in corso operazioni di trasferimento di circa 600 migranti sulla nave militare San Giorgio. Mentre oggi pomeriggio è previsto un altro trasferimento di circa 500 migranti sulla nave di linea Galaxy. Inoltre è stato organizzato un volo dall'Oim che partirà alle 18 di circa 180 migranti, diretto a Roma. Infine, ultimo trasferimento di 150 migranti sulla nave Cossyra con circa 150 migranti diretta a Porto Empedocle. Nella tarda serata di ieri si sono registrati due nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa. Per un totale di 55 persone sbarcate sull'isola. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

