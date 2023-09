Migranti, Alarm Phone: 52 in pericolo al largo della Libia

(Adnkronos) – Un gruppo di circa 52 migranti si trova "in pericolo", a quanto riferisce Alarm Phone, nelle acque internazionali al largo della Libia. "Sono partiti da Bengasi e chiedono soccorso urgente – si legge su Twitter – Riferiscono forti piogge e temono per la loro vita. Le autorità sono allertate e chiediamo il salvataggio immediato in un luogo sicuro". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

