Migranti, a Lampedusa nuovi sbarchi: arrivano in 80

(Adnkronos) – Ancora uno sbarco a Lampedusa. Sono 31 i migranti arrivati sull'isola, tutti uomini. Sono provenienti dalla Palestina, dallo Yemen, dalla Siria. E nuovo sbarco anche nella notte, dove sono arrivati 52 uomini. Arrivano dalla Tunisia, dall'Egitto e dal Bangladesh. L'imbarcazione, come si apprende, è partita da Misurata, in Libia. Ieri sera sono arrivate altre 108 persone, in quattro diversi sbarchi. Sono 198 in tutto i migranti presenti questa mattina all'hotspot In giornata non è previsto alcun trasferimento. Intanto sul tema, con Berlino resta aperta la querelle sulle Ong. Dietro la battuta ("I tedeschi la dovrebbero smettere di fare solidarietà con i confini degli altri") la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce la diversità di posizioni con il cancelliere Scholz. "Io capisco – dice ai cronisti – il governo tedesco, ma se loro vogliono tornare indietro sulle regole delle Ong, allora noi proponiamo un altro emendamento in forza del quale il Paese responsabile dell'accoglienza dei migranti che vengono trasportati sulla nave di una Ong è quello della bandiera della nave". Il premier italiano a proposito dello stallo sul Patto europeo sui migranti, registrato giovedì a Bruxelles, tiene il punto: "Ognuno si assumerà le sue responsabilità". Tra Italia e Francia, invece, il clima è d'intesa. A tenere banco al termine del Med9 di Malta con i paesi europei del Mediterraneo sono le parole della premier, con Emmanuel Macron che esprime sostegno all'Italia: "Viviamo una situazione eccezionale, specialmente quella che ha toccato Lampedusa, e ora ci deve essere una risposta europea unica, tutti dobbiamo dare solidarietà all'Italia e ai primi porti di approdo". Poi rispetto al trilaterale tenuto con il premier italiano e con von der Leyen fa sapere che si cerca un'intesa per dare contenuto ai dieci punti di Lampedusa: "Abbiamo proposto ai nostri colleghi di mettere in atto e implementare questi 10 punti, spero che a livello europeo potremo migliorare il nostro funzionamento interno, per lavorare insieme sulla questione dell'immigrazione, migliorando il partenariato con i paesi di origine, e per contrastare in modo concreto i trafficanti di esseri umani". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata