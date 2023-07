Microsoft, Teams nel mirino Ue: avviata indagine

(Adnkronos) – Microsoft finisce nel mirino dell'Antitrust Ue. La Commissione Europea ha avviato un'indagine per valutare se il colosso Usa abbia violato le regole di concorrenza dell'Unione, legando Teams alle suite per i clienti aziendali Office 365 e Microsoft 365. Teams è uno strumento di comunicazione basato su cloud: offre funzionalità come messaggistica, chiamate, riunioni video, condivisione di file e riunisce strumenti di Microsoft, di terzi e altre applicazioni. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata