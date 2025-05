Microonde, staccalo sempre quando piove: potrebbe essere una bomba e perdi la casa | Finora ti sei salvato

Allarme microonde. Se non lo togli dalla corrente rischi seriamente di perdere la tua casa

Gli elettrodomestici hanno rivoluzionato la nostra quotidianità. In pochi decenni, le nostre case si sono trasformate in piccoli centri automatizzati dove un pulsante può alleggerire il lavoro, risparmiare tempo prezioso e semplificare azioni che un tempo richiedevano fatica e pazienza.

Dalla lavatrice alla lavastoviglie, dal frigorifero all’aspirapolvere, la tecnologia ha saputo insinuarsi nei ritmi domestici, cambiandoli per sempre. Non è solo una questione di comodità, ma anche di efficienza: cucinare, pulire, conservare e riscaldare cibi non è mai stato così facile.

Tra tutti gli elettrodomestici, uno spicca per diffusione e praticità, il microonde. In molti non possono più farne a meno. Rapido, compatto e capace di scaldare, scongelare e persino cucinare in pochi minuti, è diventato il compagno ideale di chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un pasto caldo.

Nato come oggetto da cucina di supporto, oggi è spesso il protagonista indiscusso dei pranzi veloci e delle cene dell’ultimo minuto. Perfetto per chi vive da solo, indispensabile per le famiglie con ritmi frenetici, il microonde si è evoluto nel tempo, migliorando tecnologia e design.

Voci vere e dicerie sui microonde

Oggi sul mercato se ne trovano di ogni tipo, piccoli, grandi, con grill, ventilati, combinati. Alcuni sono dotati di funzioni intelligenti, sensori di cottura, programmi automatici, connettività wi-fi. Insomma, il microonde è diventato una vera e propria centrale operativa culinaria, anche se spesso viene sottovalutato.

In passato si è parlato molto della sicurezza di questo elettrodomestico, paventando presunti rischi legati alle onde elettromagnetiche che utilizza per riscaldare. Ma ormai gli studi hanno ampiamente smentito questi timori, confermando che, se utilizzato correttamente e con l’integrità dello sportello garantita, il microonde non rappresenta un pericolo per la salute.

Il vero pericolo, tuttavia, è ben diverso.

Quando piove corri a staccarlo

Come riportato dal sito money, non riguarda tanto l’uso quotidiano, quanto una situazione ben specifica, quella dei temporali. Quando fuori imperversa un temporale con fulmini e scariche elettriche, il microonde, come altri elettrodomestici, dovrebbe essere scollegato dalla corrente. Il motivo? Il rischio che un fulmine, colpendo l’abitazione o l’impianto elettrico, possa causare un sovraccarico improvviso che attraversa la rete elettrica e danneggia gli apparecchi collegati. Il microonde, come il frigorifero o la lavastoviglie, è particolarmente sensibile a questi sbalzi, e può bruciarsi in un istante.

Secondo quanto segnalato, sono almeno tre i dispositivi a cui prestare attenzione durante un temporale: microonde, tv e computer. Tutti vanno scollegati dalla rete elettrica, anche solo per precauzione. Lasciarli attaccati può sembrare innocuo, ma un singolo fulmine può causare danni irreparabili. Non si tratta di panico, ma di semplice buon senso: meglio perdere qualche minuto a staccare la spina che ritrovarsi a dover sostituire un elettrodomestico costoso. La tecnologia ci semplifica la vita, ma chiede in cambio un po’ di attenzione.