Michelle Causo, mercoledì i funerali della 17enne uccisa a Primavalle

(Adnkronos) – Si terranno mercoledì i funerali di Michelle Causo, la 17enne uccisa mercoledì scorso nel quartiere di Primavalle, a Roma. La messa, alle ore 11 presso la parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia 1104, sarà presieduta da monsignor Baldo Reina, vescovo ausiliare del settore Ovest della diocesi di Roma'. Lo fa sapere in una nota il Vicariato di Roma. Questa sera intanto, i quartieri di Primavalle e di Torrevecchia saranno uniti in una fiaccolata nel nome di Michelle. Sul profilo Instagram aperto dal fidanzato della 17enne sono apparsi alcuni scatti. In una foto il giovane scrive "nessuno ti può fare soffrire adesso". In un altro si annuncia una manifestazione alle 16 a Primavalle "per ricordare il mio amore Michelle". E "questa sera, in preparazione alla fiaccolata organizzata dalla scuola che frequentava Michelle Maria Causo, in tutte le parrocchie della prefettura di Primavalle verranno celebrate sante messe in suffragio per la ragazza uccisa brutalmente mercoledì scorso. Le celebrazioni eucaristiche saranno seguite alle 18.45 dallo scampanio pasquale da tutti i campanili per esprimere un cordoglio che nella preghiera manifesta la forza della risurrezione, la vittoria della vita e del bene sulla morte e sul peccato. L’intento è quello di rendere spiritualmente partecipi tutte le comunità cristiane della prefettura in vista delle esequie". —[email protected] (Web Info)

