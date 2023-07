Calciomercato Napoli, Osimhen: “Napoli scelta giusta, non vedo l’ora di ricominciare”

(Adnkronos) – "Sono così felice di aver fatto la scelta giusta venendo qui. Non ho mai visto una città più pazza per il calcio come Napoli, i napoletani mostrano amore a tutti i loro giocatori. E ovunque io vada, vengo rispettato". Così Victor Osimhen al portale nigeriano Soccernet. "I bambini mi adorano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la replica della mia maschera", ha aggiunto. Qui "ho vinto uno dei titoli più prestigiosi del calcio mondiale. E l'ho vinto con un club che apprezza le piccole cose che fai per loro. Vincere lo scudetto è importante per me. Anche qualunque cosa verrà dopo sarà importante per me, come la Champions League, la Coppa Italia e ogni sorta di coppa – ha sottolineato l'attaccante – Ora sono 'dipendente' dai trofei e non vedo l'ora che arrivi la nuova stagione. Sono così felice di aver fatto la scelta giusta venendo qui. E raggiungere questo tipo di grandezza con i napoletani è qualcosa per cui mi sveglierò e sorriderò sempre". —[email protected] (Web Info)

