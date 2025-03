Metro C: con l’apertura della stazione Colosseo treni più frequenti e servizio più efficiente

Attualmente, il servizio della Metro C conta 9 treni in funzione durante le ore di punta mattutine, con una frequenza media di 8 minuti e mezzo

L’attesa per la nuova tratta della Metro C sta per terminare: con l’apertura della stazione Colosseo, prevista per settembre 2025, i treni circoleranno con maggiore frequenza, riducendo i tempi di attesa per i passeggeri. Un primo potenziamento del servizio partirà già dal 1° agosto, con un incremento delle corse giornaliere e una maggiore regolarità nelle fasce di punta, offrendo un servizio più competitivo rispetto ad altre linee metropolitane.

Metro C, la terza linea di trasporto romana

La terza linea della metro di Roma è vicina ad una svolta che avrà effetti positivi per il trasporto pubblico della Capitale. Con l’apertura della nuova tratta San Giovanni-Colosseo, attesa per settembre 2025, si prevede un miglioramento del servizio: già da agosto prossimo, infatti, entreranno in vigore nuove frequenze che garantiranno una maggiore affidabilità alla linea verde della metro.

Attualmente, il servizio della Metro C conta nove treni in funzione durante le ore di punta mattutine, con una frequenza media di 8 minuti e mezzo, nel pomeriggio, il numero di convogli scende a otto, portando l’attesa a circa 9 minuti.

Complessivamente, vengono effettuate circa 240 corse giornaliere, ma questo livello di servizio è giudicato insufficiente rispetto alla domanda crescente di trasporto pubblico.

Dal 1° agosto 2025, con il pre-esercizio della nuova tratta, è prevista l’introduzione di un treno aggiuntivo, che permetterà di aumentare le corse e ridurre i tempi di attesa:

Mattina (07:30-09:30): treni ogni 8 minuti circa;

treni ogni 8 minuti circa; Pomeriggio (17:00-19:00): treni ogni 9 minuti circa.

L’apertura ufficiale delle nuove stazioni di Porta Metronia e Colosseo è fissata per l’8 settembre 2025, anche se la data potrebbe subire variazioni in base all’esito dei collaudi in corso. Questo miglioramento del servizio rappresenta solo il primo passo per rendere la Metro C più competitiva rispetto ad altre linee della rete romana, che ancora soffre di carenza di treni e problemi infrastrutturali.

Un servizio pubblico più efficiente

La scarsità di materiale rotabile rimane una delle principali criticità e, per questo motivo, esperti del settore e blog specializzati nel trasporto pubblico – come noi di Odissea Quotidiana – hanno proposto soluzioni alternative per migliorare la gestione della linea e tra queste, la possibilità di riorganizzare il servizio in “anelli”, concentrando le risorse nei tratti più frequentati, senza penalizzare eccessivamente le aree periferiche.

L’obiettivo è chiaro: rendere il trasporto pubblico più efficiente e attrattivo, riducendo i tempi di attesa e garantendo una maggiore regolarità del servizio, la Metro C, da sempre al centro di polemiche per i ritardi e la frequenza ritenuta inadeguata, potrebbe fare un passo avanti verso una maggiore affidabilità.

Ma affinché questo miglioramento non resti un episodio isolato, sarà fondamentale continuare a investire in nuovi treni e in una programmazione del servizio più aderente alle esigenze dei passeggeri.

La vera sfida sarà trasformare questa evoluzione in un modello stabile per il futuro della mobilità romana.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana