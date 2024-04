Metrebus e Cotral, costo dei biglietti: tutti gli aumenti

Dal primo luglio entreranno in vigore le nuove tariffe varate dalla Regione Lazio, una decisione che era nell’aria e che era stata sempre rinviata grazie ai fondi straordinari concessi dalla Regione.

Ora però le cose sembrano ufficiali tanto da essere state messe nero su bianco nel Bollettino Ufficiale regionale.

Il documento contiene l’Aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) simulato 2024-2032 dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano affidati a Cotral S.p.A. varato dalla giunta Rocca.

Gli aumenti

Aumenti importanti riguardano il costo del biglietto giornaliero del Cotral, che sale dagli attuali 7euro a 9,30 euro mentre quello valido per quarantotto ore sale dai 12,50 a 16,70 euro. Lievita anche quello da settantadue ore con un balzo di otto euro: dai 24 di ora, serviranno 32 euro per acquistarlo.

Restano invariati, dai documenti del Pef, gli abbonamenti: il Mensile ordinario 35 euro, il Mensile impersonale 53 euro, il Mensile disoccupati 16 euro.

Brutte notizie anche sul fronte del Biglietto Integrato Regionale Giornaliero, il cui prezzo passa dai 10,13 euro attuali ai 13,50 previsti da luglio. Aumento previsto dal primo luglio prossimo anche per il Btr, il Biglietto Turistico Regionale valido per 3 giorni dalla prima timbratura passa dai 24,22 a 32,20 euro.

Metrebus abbassa il prezzo dell’abbonamento

Buone notizie anche per l’abbonamento Metrebus Roma annuale ordinario che diminuisce dagli attuali 250 a 240 euro, e l’Annuale Agevolati Metrebus Roma-Regione Lazio che dagli attuali 114,72 costerà 110,13 euro. Lieve aumento per l’Agevolato Roma Capitale dagli attuali 91 a 103,85 euro.

Cotral, abbonamenti invariati ma biglietti ritoccati

Per Cotral la Regione ipotizza una strategia analoga a quella Metrebus, pur restando invariati gli abbonamenti, per i biglietti a tratta tariffaria sono previsti alcuni “ritocchi”: il costo del biglietto per percorrere fino a 10 chilometri costerà 1,46 euro rispetto all’attuale 1,10 mentre se si percorrono i venti chilometri il prezzo sale a 1,73 e per i trenta si passa a 2,93 euro.