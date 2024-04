Ilenia Pastorelli, la proposta a Belve: “‘Namo su…”

L’ha proposto Ilenia Pastorelli, brava e simpatica attrice romana a Francesca Fagnani, durante l’intervista di Belve su Raiuno.

“‘Namo su Only Fans famo un sacco de sordi”

“Si sente a suo agio con le scene di nudo?” chiede Francesca Fagnani. “Ma io te lo dico Franci se a me arriva il bonifico sto sempre a mio agio”. Risponde così Ilenia Pastorelli, 39 anni, una bella faccia da ragazzina della periferia romana, come il linguaggio inequivocabile che la contraddistingue.

Intervistata il 16 aprile a Belve su Raidue, da Francesca Fagnani ha sorpreso tutti proponendo alla conduttrice di farsi fotografare in pose osé su Only Fans. Ma lei lo farebbe?

Avoja. Ma certo cosa mi frega quelli fanno bonifici forti!

“Lo sai che facciamo? Facciamo vede’ i pedi”. La conduttrice gode consapevole che è quello che cerca nelle sue interviste per stupire e tirare fuori frasi ad effetto con cui conquistare sempre più pubblico. Non riesce a smettere di ridere. “Ma lei lo farebbe?” insiste dando del lei a chi le risponde col più popolare tu. “Avoja. Ma certo ma cosa mi frega quelli fanno bonifici forti”. Francesca Fagnani prova a tornar seria: “Si ma lei adesso guadagna”, ma la Pastorelli ha la risposta pronta: “Ma i bonifici non si rifiutano mai”. Saggezza molto popolare.

Una vita in periferia: per Ilenia impossibile restare sconosciuta

La Pastorelli è nata a Roma e ha studiato al Liceo Classico Platone. Ha vissuto sola con sua madre, dopo la separazione dal padre, dall’età di 12 anni. Ha studiato danza classica ed è venuta su benissimo, con un fisico da fotomodella, alta 1 metro e 77 centimetri per 56 kg di peso.

Dopo diverse esperienze lavorative come sempre come modella, raggiunge la notorietà nel 2011 partecipando al Grande Fratello 12 , dove viene eliminata in semifinale. Sappiamo però che spesso non è chi vince quello che trae maggiori vantaggi dallo stare in tv. Come per altri casi Ilenia è venuta fuori ugualmente dall’anonimato grazie alla sua simpatia prorompente che, abbinata alla una non indifferente dose di bellezza fisica, ha fatto il resto.

Una carriera fulminante in cui interpreta sé stessa

Miglior attrice per Lo chiamavano Jeeg nel 2015, al David di Donatello. Faceva il ruolo di Alessia, una ragazza che ha subito abusi sessuali. Premio Monica Scattini per lo stesso film al Festival Magna Grecia nel 2016, ed ancora alle Giornate professionali del Cinema Premio ANEC Carlo Zanchi sempre per Lo chiamavano Jeeg.

Ha avuto subito una carriera fulminante, dopo il debutto nel 2015 con Claudio Santamaria e Luca Marinelli nel film che l’ha vista pluripremiata. Nel 2016 è protagonista con Raoul Bova nel videoclip musicale di Biagio Antonacci: Un giorno.

Conduttrice del programma tv Stracult (Raidue) sempre lo stesso anno. Nel 2017 è nel film Niente di serio di Laszlo Barbo. Indimenticabile commessa di un negozio di arte sacra con Carlo Verdone in Beata Follia (2018), poi in Cosa c’è che non va con capodanno? Di Filippo Bologna (2018), Basta il crimine di Massmiliano Bruno (2019) , Quattro a cena di Alessio Maria Federici (2021), Ragazze coraggiose di Michela Andreozzi (2019), Occhiali Neri di Dario Argento (2022) e Quattro metà di Alessio Maria Federici (2022).

Francesca Fagnani si toglie la maschera da belva e non riesce a smettere di ridere. “Comunque il trailer di Cosa fai a Capodanno è stato lanciato su PornHub, lei ha detto “quando l’ho saputo sono rimasta un po’ così visto che c’è il mio sedere in bella vista, quindi ho pensato mamma mia”.

L’attrice interrompe la conduttrice: “Allora si, dunque lì stai facendo un film stai lavorando quindi non è che ho proprio detto adesso metto il mio sedere…, non è tipo Only… la conosci?”. La Pastorelli continua provocando la Fagnani: “Guarda che se ci iscriviamo io e te famo un sacco de soldi.”

Ilenia in mezzo a tante attrici che se la tirano è un terremoto

Poi Francesca Fagnani le chiede se “abbia sentito il venticello del rosicamento” arrivando dal Grande Fratello (nel 2011) e vincendo subito un premio importante come il David di Donatello “Paradossalmente non dalle altre candidate”, confessa la Pastorelli. “Più che altro da quei ragazzi che, giustamente, studiavano da tanti anni e non sono mai riusciti a fare un film”. Insomma un talento, come talvolta lo spettacolo consente a chi ha il fuoco dentro.

Si vede cha la scuola della vita le ha lasciato qualcosa e il resto lo fa un carattere esuberante e una sensibilità e un’ironia spiccata. “Ha avuto un’infanzia più felice o infelice?”, le chiede la Fagnani e la Pastorelli replica: “Più infelice, però lo dico con il sorriso, perché quando si riesce a trasformare la merda in cioccolata, sei fortunata”. Tagliente come una lametta nel burro.