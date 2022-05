Meteo, prosegue l’ondata di caldo: temperature estive nel weekend

Come riportato da 3bmeteo.com, in gran parte d’Italia, soprattutto nelle regioni centrali tirreniche e settentrionali prosegue l’ondata di caldo generata dal campo di alta pressione di matrice africana. Nel fine settimana sono previste ancora temperature estive, sui 30°C.

Nella giornata di sabato ci sarà un caldo diffuso al centro nord, e nelle zone interne di Lazio e Toscana, con massime vicine ai 30°C. Temperature alte anche in Sicilia, Calabria e Puglia. Domenica è previsto ancora caldo al nord e al nord-ovest. Punte di 30°C si registreranno su Toscana, Umbria e Lazio. Ma anche in Puglia e nel Materano.

Meteo: in Italia prosegue l’ondata di caldo

Lunedì al nord ci sarà un incremento delle alte temperature con massime fino a 32°C in Emilia Romagna. 31/32°C raggiungibili anche in Toscana, Umbria, Lazio e Puglia. Anche in Sardegna si potranno registrare i primi 30°C. Inoltre, in vista della nuova settimana, entro mercoledì, è atteso un ulteriore riscaldamento con massime che potranno arrivare anche localmente fino a 33/34°C.

