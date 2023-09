Meteo oggi e domani, maltempo sull’Italia: allerta arancione in Lombardia

(Adnkronos) –

Maltempo sull'Italia, con allerta arancione in Lombardia e gialla su gran parte del Paese: queste le previsioni meteo di oggi, sabato 23 settembre. Il sistema perturbato in transito sta causando condizioni di spiccata instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali, in estensione, nella giornata di oggi, a Molise e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di oggi, sabato 23 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Molise, specie sui settori occidentali, e sulla Campania; inoltre, attese, dal pomeriggio di oggi, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, allerta arancione sui settori centro-orientali della Lombardia e allerta gialla su gran parte del territorio nazionale. Proseguirà fino al primo pomeriggio di oggi l'allerta meteo su Milano emessa dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Il livello di criticità rilevato è quello ordinario (allerta gialla), per temporali con rischio idrogeologico e idraulico. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Si raccomanda alla cittadinanza di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Si ricorda inoltre che, come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente fino al 30 settembre, durante le allerte meteo resta vietata la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e vige il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale del Veneto ha inviato un aggiornamento, prolungando alla mezzanotte di domenica 24 settembre l'allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali. Lo scenario, si legge in una nota della Regione Veneto, sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Nel pomeriggio/sera di sabato 23 ripresa dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi e possibilità di fenomeni localmente intensi specie tra Prealpi e pianura. La Protezione civile del Comune di Venezia prevede, per il pomeriggio/sera di oggi possibilità di temporali anche associati a fenomeni intensi, forti raffiche di vento e rovesci.

