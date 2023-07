Meteo Milano, rami spezzati sulla strada dopo il nubifragio – Video

(Adnkronos) – Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte su Milano, provocando la caduta di diversi alberi e allegamenti, con tetti scoperchiati e tanta paura per i cittadini che dalle 4.00 del mattino hanno invaso i social per commentare un evento "mai visto prima". Nelle immagini, rami spezzati e traffico rallentato in Corso Lodi. —[email protected] (Web Info)

