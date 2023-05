Meteo e traffico Roma sabato 20 e domenica 21 maggio 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 , vediamo come muoverci per le strade della Capitale

Meteo e traffico a Roma sabato 20 e domenica 21 maggio, il tempo nella Capitale

Schiarite e piogge si alterneranno sabato 20 maggio sulla Capitale con tempo nuvoloso o molto nuvoloso. Nella prima parte della giornata cielo coperto con qualche possibile schiarita che nel corso del pomeriggio tenderà a divenire sempre più instabile con precipitazioni. Temperature tra 14 e 21 gradi. Domenica 21 maggio su Roma ancora sono previste piogge e nuvolosità sparse anche piuttosto compatte, nel corso della serata si prevede anche la possibilità di temporali. Temperature stazionarie tra 14 e 21 gradi.

Concerti e cortei, la mobilità a Roma

Sabato 20 maggio, alle 14 alle 18 manifestazione con corteo in Centro. Circa 3500 persone aderenti al “Comitato per la vita” partiranno da piazza della Repubblica e arriveranno in piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Si prevedono rallentamenti nelle zone interessate.

Altro corteo dalle 14 alle 20 manifestazione con corteo “per protestare contro il decreto anti rave”, che partendo da Parco Schuster vi farà ritorno percorrendo il seguente itinerario: Parco Schuster, via Ostiense, piazzale Ostiense, viale del Campo Boario, via delle Conce, via Ostiense, Parco Schuster. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 300 persone. Anche in questo caso bus deviati e possibili rallentamenti.

In occasione del concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo chiusure e deviazioni del traffico sono pianificate da oggi, venerdì 19. Dalla mezzanotte e fino a lunedì 22 maggio verrà chiusa al transito via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole. Nella giornata di sabato 20, le chiusure interesseranno a partire dalle 20, e fino a lunedì, anche via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e la corsia preferenziale di lungotevere Aventino in direzione di via della Greca. Domenica, a chiudere alla viabilità, a partire dalle 18, sarà anche via di San Gregorio.

*Fonti traffico dal sito Romamobilita.it

© Riproduzione riservata