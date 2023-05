Pubblicato il 18 Maggio 2023 18:59

Come in un memorabile “Controcorrente” di Indro Montanelli Alluvione in Emilia-Romagna, è l’ora della solidarietà, s’il vous plaît

di Mirko Ciminiello

Ci sarà tempo per fare processi e accertare eventuali responsabilità: ma, di fronte a nove morti e migliaia di sfollati, non è il momento per le polemiche politiche o ideologiche