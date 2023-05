Meteo e traffico Roma lunedì 8 e martedì 9 maggio 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per lunedì 8 e martedì 9 maggio, vediamo come muoverci per le strade della Capitale

Meteo e traffico a Roma lunedì 8 e martedì 9 maggio, il tempo nella Capitale

La settimana comincia con un lunedì 8 maggio caratterizzato da condizioni di generale tempo nuvoloso o molto nuvoloso. Nella prima parte della giornata cielo coperto che nel corso del pomeriggio tenderà ad essere molto nuvoloso ma senza precipitazioni. Temperature tra 13 e 22 gradi. Miglioramento delle condizioni meteo martedì 9 maggio quando su Roma tornerà a splendere il sole. Tempo stabile e soleggiato previsto per tutto il giorno con temperature in aumento fino a 24 gradi e minime di 14°.

Lavori in corso e strade chiuse, la mobilità a Roma

Da oggi, lunedì 8 maggio si intensificano i lavori di riqualificazione delle pavimentazioni sulle autostrade A24 e A25. Saranno avviati gli interventi sulla carreggiata est (direzione L’Aquila) della tratta autostradale dell’A24 compresa tra la Barriera di Roma Est/Lunghezza e lo Svincolo di Tivoli.

Sulla Salaria all’altezza di Settebagni iniziano i lavori per la realizzazione di due rotatorie, la durata dei cantieri è di circa 3 mesi in questa prima fase, si prevedono intensi rallentamenti.

Per i lavori di costruzione del parcheggio di lungotevere Arnaldo da Brescia, con la chiusura della corsia sinistra dello stesso lungotevere, tra Ponte Regina Margherita e Ponte Nenni, resta chiuso anche Ponte Nenni, in direzione di lungotevere Michelangelo Sono state rinnovate fino al 30 giugno le limitazioni ai veicoli inquinanti in fascia verde. Lo stop riguarda, dal lunedì al sabato (24 ore su 24), festivi infrasettimanali esclusi, le auto a benzina sino a Euro 2; quelle diesel fino a Euro 3; ciclomotori e motoveicoli, benzina e diesel, Euro 0 e 1. Continuano a essere esentate dal blocco, per il momento, le minicar diesel Euro 2. Via Libera anche ai mezzi con permesso di circolazione per le persone con disabilità. Per consultare l’ordinanza visitate il sito: romamobilita.it

