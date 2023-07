Meteo e traffico a Roma sabato 8 e domenica 9 luglio 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 8 e domenica 9 luglio, vediamo come muoverci per le strade della Capitale

Arrivata nelle scorse ore la notizia del passaggio del “Nino”, il fenomeno di forte innalzamento della temperatura che ciclicamente si abbatte sul pianeta, ecco che dobbiamo annunciare per sabato 8 e domenica 9 luglio su Roma gli effetti della seconda ondata di calore. Nelle ore tra la mezzanotte di sabato e quella di domenica il sole la farà da padrone. Nessuna velatura e nessun vento allevieranno il caldo estremo che sfiora i 37° nella giornata di domenica.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure del 8 e 2 luglio

Sabato 8 luglio la serata di Roma si anima con due dei concerti più attesi della stagione, al Circo Massimo, dalle 20,45 evento musicale con il concerto dei Guns N’ Roses. Per visionare le chiusure e il piano mobilità cliccare QUI.

Nello stesso orario ma allo stadio Olimpico, il concerto di Ultimo. L’artista romano giunge allo stadio con la seconda tappa del suo tour estivo. Anche in questo caso trovate il piano mobilità QUI . Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Per gli amanti dell’automobilismo, all’Eur, parte la seconda fase degli allestimenti del circuito per l’E-prix, la Formula E, in programma per il 15 e 16 luglio. In particolare, dall’8 al 19 luglio, sarà chiuso il capolinea di piazzale dell’Agricoltura.

