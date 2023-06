Meteo e traffico a Roma sabato 24 e domenica 25 giugno 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 24 e domenica 25 giugno, vediamo come muoverci per le strade della Capitale

Meteo e traffico a Roma sabato 24 e domenica 25 giugno, il tempo nella Capitale

Nuvole nella mattina e poi sole si alternano sabato 24 giugno sulla Capitale con tempo decisamente soleggiato e gradevole ma solo nella prima parte, infatti nel pomeriggio e nella serata si prevede l’arrivo di una precipitazione a carattere temporalesco che investirà Roma. Temperature tra 21 e 31 gradi. Domenica 25 giugno su Roma sole e cielo sereno nella mattina che resterà stabile per tutta la giornata con sole su tutta la Capitale. Ancora caldo con le temperature che arriveranno tra 18 e 32 gradi.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure del 24 e 25 Giugno

Sabato 24 giugno dalle 9 alle 14, un corteo indetto da Cgil e da una rete di associazioni, da piazza della Repubblica raggiungerà piazza del Popolo. Tema della manifestazione: difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attese 15mila persone. Le strade interessate dal percorso saranno: via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele d’Annunzio.

Divieti di sosta, (esclusi i veicoli al servizio delle persone disabili, con targa diplomatica o autorizzati) in: piazza della Repubblica, incluse le postazioni taxi.

Piazza Barberini, comprese le postazioni taxi; via Sistina; piazza della Trinità dei Monti; viale della Trinità dei Monti; viale Gabriele d’Annunzio; piazza del Popolo, incluse le postazioni taxi. Entrambe le rampe che conducono a via Ferdinando di Savoi. Via di Ripetta, tra via dell’Oca e piazza del Popolo; via del Corso, tra via della Fontanella e piazza del Popolo.

Via Ferdinando di Savoia, tra via Principessa Clotilde e piazza del Popolo; via del Babuino, tra via della Fontanella e piazza del Popolo.

