Meteo e traffico a Roma sabato 1 e domenica 2 luglio 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 1 e domenica 2 luglio, vediamo come muoverci per le strade della Capitale

Meteo e traffico a Roma sabato 1 e domenica 2 luglio, il tempo nella Capitale

Tempo instabile con possibilità di rovesci alternati a schiarite sabato 1 luglio sulla Capitale. La mattina si presenterà con cieli coperti e con precipitazioni sparse che persisteranno su Roma fino al pomeriggio quando si potrebbero verificare schiarite anche durature. Migliora il tempo domenica 2 luglio su Roma sole e cielo sereno nella mattina che resterà stabile per tutta la giornata con qualche annuvolamento passeggero e senza precipitazioni. Ancora caldo con le temperature che arriveranno tra 21 e 30 gradi nel weekend.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure del 1 e 2 luglio

Sabato e domenica, dalle 14 a fine servizio, nel comune di Fonte Nuova, manifestazione “Fonte Nuova Buskers Festival”. Durante l’evento sarà chiusa al transito via Nomentana, da via I Maggio all’incrocio con via Boccaccio, in entrambi i sensi di marcia.

Domenica, dalle 8 alle 22, manifestazione socio-culturale a via di Tor Sapienza, con chiusura della strada tra piazza de Cupis e via Cecioni.

Ricordiamo che Via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale, come sempre nei festivi

*Fonti traffico dal sito Romamobilita.it

