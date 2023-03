Meteo a Roma e in Italia, le previsioni per venerdì 24 marzo

La primavera astronomica si è verificata con l’equinozio che è caduto il 20 marzo, in anticipo rispetto al convenzionale data del 21 marzo, proprio come è avvenuto lo scorso anno. Anche la primavera meteorologica non si sta facendo attendere, anzi, a Roma le temperature arrivano anche alla soglia dei 20° nel primo pomeriggio. Giovedì 23 i prati dei parchi di Roma sono stati letteralmente presi d’assalto da lavoratori in pausa, studenti e turisti.

Meteo e temperature in Italia del 24 marzo

Ma cosa ci attende per oggi, venerdì 24 marzo?

L’ultimo giorno feriale della penultima settimana del mese comincerà con nubi sparse che andranno dissolvendosi nel pomeriggio, per poi tornare in serata. La temperatura massima sarà di 18 gradi e la minima di 11 gradi. I deboli saranno miti e moderati. Almeno sulla capitale. Eventuali precipitazioni saranno per lo più confinate verso la fascia alpina, prealpina e in Liguria. Al Nord nuvolosità variabile, più compatta nella seconda fascia della giornata, con alcune precipitazioni limitate però alla fascia alpina, prealpina e alla Valle d’Aosta, nevose sui rilievi più settentrionali ad alta quota. Cielo nuvoloso con sprazzi di sole sulle regioni tirreniche e in Umbria.

Anche i mari saranno calmi o poco mossi. Insomma una primavera sparsa un po’ su tutta la penisola.

