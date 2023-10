Messico, uragano Otis devasta Acapulco

(Adnkronos) – L'uragano 'Otis' ha colpito Acapulco in Messico. Il bilancio delle vittime nella città messicana dello Stato di Guerrero è di 27 morti e 4 dispersi. Lo ha riferito Rosa Icela Rodríguez, capo della sicurezza, citata da 'El Universal'. Il governo federale è in attesa di fornire aiuti alle persone colpite dall'urgano. Nel porto di Acapulco danni all'80% degli hotel, ha affermato – secondo quanto riferito da 'El Universal' – il governatore del Guerrero, Evelyn Salgado che ha annunciato che il Governo statale metterà a disposizione autobus per evacuare i turisti. Il governatore ha spiegato che l'autostrada principale "è già aperta" e che i servizi elettrici, telefonici e internet sono già funzionanti. "Abbiamo avuto un incontro con il presidente dell'Associazione degli hotel di Acapulco, Alejandro Domínguez, che ci ha detto che circa l'80% degli hotel ha subito danni", ha spiegato il Governatore. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

