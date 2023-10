Covid Italia, situazione sotto controllo: in calo Rt, incidenza casi e reinfezioni

(Adnkronos) –

Situazione Covid in Italia sotto controllo. Scendo molti parametri rispetto alla scorsa settimana: l'indice di trasmissibilità (Rt), l'incidenza dei casi Covid e anche le reinfezioni. "L'Rt al 17 ottobre è pari a 0,83, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (0,93) e sotto la soglia epidemica". Lo riporta il monitoraggio settimanale Covid curato dall'Iss-ministero della Salute. " L’incidenza di casi Covid diagnosticati e segnalati nel periodo 19-25 ottobre è pari a 47 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (12-18 ottobre), 58 casi per 100mila – si legge nel report – La percentuale di reinfezioni è circa il 41%, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente". "La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è la fascia over 90 – evidenzia il monitoraggio – L’incidenza è in diminuzione in tutte le fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 57 anni, stabile rispetto alle settimane precedenti". In base ai dati di sequenziamento disponibili nella piattaforma nazionale I-Co-Gen, nelle ultime settimane di campionamento consolidate (dati al 23 ottobre), "si osserva una co-circolazione di ceppi virali ricombinanti omicron riconducibili a XBB. Tra questi, in accordo con quanto osservato in diversi Paesi, la variante d’interesse EG.5, ribattezzata Eris, con diversi sotto-lignaggi EG.5.1, si conferma predominante" —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

