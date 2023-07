Messi, doppietta e assist: Inter Miami vince 4-0 contro Atlanta United

(Adnkronos) – Dopo il gol all'esordio con l'Inter Miami con una punizione entrando dalla panchina, Leo Messi ha messo a segno la sua prima doppietta e un assist in Mls da titolare con la franchigia statunitense nel 4-0 sull'Atlanta United che vale l'accesso ai sedicesimi della Leagues Cup, competizione a squadre che coinvolge le formazioni della Mls e della Liga messicana. Messi va in gol all'8' ribattendo in rete una prima conclusione di sinistro respinta dal palo per poi depositare in rete con il destro il pallone. Il raddoppio arriva al 22' con un'azione aperta e chiusa dallo stesso numero 10. La terza al 44' e la quarta rete al 53' portano la firma di Taylor, nell'ultimo gol al 53' su contropiede condotto e con il servizio finale dello stesso Messi. Inter Miami chiude in dieci per l'espulsione di McVey per fallo da rigore da ultimo uomo, penalty nel finale di gara all'87' sbagliato dall'Atlanta United. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata