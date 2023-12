Mercatino di Natale, il più grande e bello si trova proprio qui: l’ingresso è completamente gratuito

Mercatino di Natale, il più ampio e nel contempo il più bello si trova qui. E l’ingresso è free.

Ora che manca davvero pochissimo al Santo Natale la voglia di trascorrere dei momenti lieti e dolcissimi con i nostri cari è davvero tanta. E anche chi è diventato adulto da un pezzo tende a far vibrare dentro il suo cuore e nella sua anima il fanciullino di pascoliana memoria. Del resto è impossibile, secondo molti, non pensare in questo periodo alla propria infanzia.

In particolare il pensiero va all’attesa della magica notte quando Babbo Natale, al quale ovviamente si era scritta una bella e dettagliata letterina, sperando di trovare sotto l’albero o vicino al camino i doni richiesti. La mattina di Natale ci si alzava presto e con ancora indosso il pigiama e i segni della notte appena trascorsa, si andava a vedere che cosa ci aveva portato.

E poi la giornata trascorreva tra la tappa in chiesa per la messa e un sontuoso pranzo. Si giocava, si chiacchierava e ci si divertiva un mondo con i parenti. E anche i nonni ritornavano a essere bambini. Mamma e papà stavano più tempo con noi che eravamo felici come non mai. E ora quella magia sta per tornare grazie anche ai mercatini di Natale.

Mercatini di Natale, il più grande bello ha l’ingresso gratis

Difatti in essi non è solo possibile fare acquisti, in certi casi decisamente molto originali e personalizzati, ma pure respirare a pieni polmoni la meravigliosa atmosfera natalizia che fa impazzire anche i nostri figli e nipoti. C’è talora anche la ghiotta opportunità di sorseggiare una bella bevanda calda, gustandosi un delizioso dolcetto.

E nel frattempo possiamo ascoltare della buona musica, sovente suonata dai mitici zampognari. E poi eccolo lui, il grande e indiscutibile protagonista: il supersonico Babbo! Solitamente è comodamente seduto su un trono e accoglie i bimbi per ascoltare le loro richieste. Talvolta è pure attorniato da elfi e fatine. E se anche voi volete vivere tutto questo potete farlo pure gratis. Difatti il più grande e bel mercatino nella Capitale ha l’ingresso free.

Lo trovate all’Eur

Lo trovate fino al 26 Dicembre, il giorno di Santo Stefano, dalle ore 10 alle ore 21 e 30 presso il parco del laghetto dell’Eur. Qui troverete, udite udite, la bellezza di più di 100 stand, posti in 8500 metri quadrati. Non mancheranno momenti di animazione per grandi e piccini oltre che la presenza di personaggi meravigliosi.

In ogni caso ormai in tutte le vie principali della Capitale, addobbata a festa al massimo, è possibile notare bancarelle e attrazioni oltre che una vera e propria invasione di fate e altri loro amici che saranno lieti di farsi fotografare e di realizzare degli speciali selfie con voi e con i vostri bambini.