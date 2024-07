Meno mangi e più ingrassi, dici addio alla fame | Solo con questo rimedio torni in forma in 7 giorni

Meno mangi e più kg di troppo arrivano, stai indubbiamente sbagliando qualcosa. Come devi subito correre ai ripari.

Non è facile piacersi, amarsi e rispettarsi. Indubbiamente per via dei Social, le cui nuove piattaforme sorgono sul Web ogni giorno come funghi su un prato dopo una giornata di pioggia, siamo abituati ad avere sotto gli occhi modelli pazzeschi. Il punto è che, sebbene alcune persone possiedano effettivamente una forma fisica invidiabile, non sono nemmeno loro perfette.

E non lo sono né dal punto di vista estetico che caratteriale. Difatti, come i filosofi e i sociologi continuano a ripeterci, l’imperfezione fa parte dell’essere umano da sempre. Tuttavia molti non lo accettano e così puntano sempre a vedere qualcosa di sbagliato quando si osservano anche solo per un fugace istante allo specchio.

E se vogliono condividere una foto, prima di pubblicarla, la modificano in mille modi, utilizzano i filtri, molti dei quali troviamo gratis nell’etere. In alcuni casi sono addirittura disposti a scaricarne taluni a pagamento pur di apparire al top. E ciò lo compiono anche molti vip, profondamente insicuri della propria immagine.

Non serve a nulla stare a stecchetto per dimagrire

Il risultato è alla fine uno scatto ove non appariamo davvero noi ma un nostro sosia. Ciò indubbiamente procura molta amarezza e un’infinita dose di tristezza. Se infatti da un lato è bene prendersi cura di noi stessi, facendo del sano movimento ogni giorno, non solo per mantenersi in forma fisicamente parlando ma anche per scacciare lo stress, dall’altro è sbagliato punirsi mettendosi a stecchetto.

Tra l’altro in tanti confondono la concezione del nutrirsi bene e quello di fare, come si dice in gergo, la fame. E ciò è alla base anche di molte malattie. Oltre a ciò comportarsi in tale maniera non ci consente nemmeno di perdere i kg di troppo. Dunque che fare? Come riuscire a ritrovare una buona forma fisica? Con questo semplice e salutare metodo. Basta una settimana.

Ritrova la tua forma fisica in 7 giorni grazie a lei

In primis mai e poi mai affidarsi, quando si parla di alimentazione e, soprattutto di diete mirate, al classico fai da te. Non per nulla ciò che funziona per una persona non è detto che faccia lo stesso effetto su di noi e viceversa. Ergo, se vogliamo seguirne una in maniera seria affidiamoci o a un nutrizionista o a un dietologo. Tuttavia è sempre bene in sentire anche il proprio medico curante.

In ogni caso c’è una dieta, molto famosa e seguita nel nostro Paese, che non ha alcune contro indicazioni ed è pure amatissima all’estero. Parliamo di quella mediterranea ove non manca praticamente nulla, nemmeno i carboidrati che servono, come è facile intuire fin dal nome, per farci carburare. Il trucco sta nel non eccedere mai con le porzioni e con i condimenti, oltre che mantenersi costantemente idratati.