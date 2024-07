Climatizzatore, devi assolutamente seguire questa procedura prima di accenderlo | Solo così salvi la vita ai tuoi cari

Condizionatore, non azionarlo a casaccio. E prima di farlo fai questo. E’ per il bene dei tuoi cari.

Ora che l’estate è giunta da diverse settimane ormai siamo soliti ad azionare il condizionatore anche all’interno della nostra dimora per trovare del refrigerio. Il punto è che nel farlo, dati e sondaggi alla mano, tendiamo a lasciarci andare un po’ troppo. In che senso? Beh, diciamo che ci comportiamo con lui esattamente come facevamo mesi fa con il riscaldamento.

In poche parole non verifichiamo di averlo spento di notte o quando usciamo di casa. O ancora esageriamo con le temperature. Se in autunno inoltrato e in inverno tendiamo ad alzarle, chiaramente quando fa caldo facciamo esattamente il contrario. Il punto che ogni grado che, nel primo caso alziamo, mentre nel secondo abbassiamo, si traduce in più soldi da pagare in bolletta.

Tuttavia se ciò lo teniamo a mente il più delle volte dopo che siamo stati costretti, volenti o nolenti, a pagarne di salatissime, ciò non entra proprio in testa ai nostri figli visto che non sono loro a dover aprire il portafoglio.

Il punto è che esagerare con l’accessione di tale elettrodomestico per rivelarsi alla lunga qualcosa di assai deleterio per la nostra salute e quella dei nostri cari.

Condizionatore, attento a come lo usi

Chiaro che vivere all’interno della nostra dimora, che tra l’altro andrebbe maggiormente vista come il nostro nido, dove ci stanno dieci gradi quando fuori ce ne stanno trenta non è qualcosa di sano. Un conto è stare freschi e percepire pertanto quel freschino gradevole, un altro è avere l’impressione di stare in un camera iperbarica.

E per scongiurare raffreddori, mal di gola, febbre e influenze, se non, nei casi più gravi, bronchiti e polmoniti, evitiamo come la peste di fare ciò. Anche perché ammalarsi d’estate è ancora peggio che in inverno. E in tal modo rischieremo pure di rovinarci le vacanze. E se vogliamo scongiurarlo ricordiamoci di fare una cosa prima di azionare il nostro caro condizionatore.

Che cosa devi fare prima di azionarlo per l’incolumità dei tuoi cari

In poche parole dobbiamo provvedere alla sua corretta pulizia e mirata igienizzazione sia per quanto concerne l’esterno che l’interno. Qui in particolare bisogna prestare la massima attenzione ai filtri. Difatti è proprio su di essi che si possono annidare sporco e polvere e quindi crearsi i batteri che non sono di certo il massimo per la nostra salute.

Consigliatissimo è poi chiedere la tempestiva consulenza di uno specialista se ci affidiamo a un condizionatore a muro che potrà pure verificare se l’elettrodomestico funzioni bene. Se invece parliamo di uno portatile possiamo affidarci al classico fai da te, senza però avere una gran fretta di completare la nostra azione di pulizia.