Meloni: “Rottura con Giambruno? Sto bene ma non voglio più parlarne”

(Adnkronos) – Come sta dopo la rottura con Giambruno? "Sto bene, faccio il mio lavoro come sempre". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Summit per la pace a Il Cairo, ha risposto a una domanda sulla sua vita sentimentale all'indomani dell'annuncio della fine della sua relazione. "Non c'è una parte politica" della vicenda, ha tagliato corto, "non so cosa non sia chiaro del 'non voglio più parlare di questo'". E' di ieri, sabato 20 ottobre, l'annuncio di Meloni sulla fine della relazione con l'ormai ex compagno Andrea Giambruno, da giorni al centro delle polemiche per i fuorionda mostrati da 'Striscia la Notizia'. L'annuncio della separazione con il conduttore di 'Diario del giorno' è arrivato con un messaggio pubblicato sui profili social dalla presidente del Consiglio. "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui – scrive la premier -. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto", si legge nel post. "Difenderò – scrive ancora Meloni – quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo", conclude la premier. Giambruno, 43 anni e da quasi dieci compagno della premier con la quale ha avuto la figlia Ginevra, è da giorni al centro delle polemiche dopo che 'Striscia la notizia' ha mostrato nuovi fuorionda del conduttore di 'Diario del giorno'. In accordo con la direzione di testata, ha deciso di autosospendersi per una settimana dalla conduzione del programma in onda su Retequattro. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata