(Adnkronos) – Giorgia Meloni rientra oggi in Puglia dall'Albania. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti informate, la premier – arrivata a Valona lunedì scorso con la famiglia per una breve visita privata su invito del primo ministro socialista Edi Rama, che l'ha ospitata nella residenza di Dhermi – sta lasciando in queste ore l'Albania. Meloni, sbarcata da un traghetto di linea sulla rotta Brindisi-Valona, era stata accolta il 14 agosto da Rama, che aveva anticipato la notizia di una breve vacanza della premier nel Paese delle Aquile la settimana scorsa e che in questi giorni ospita anche l'ex premier britannico Tony Blair, consulente del governo di Tirana.

© Riproduzione riservata