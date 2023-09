Meloni-Macron verso incontro a Palazzo Chigi

(Adnkronos) – Un incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron. È quello che, a quanto si apprende, dovrebbe tenersi a breve. Il faccia a faccia tra i due dovrebbe svolgersi a minuti, quando la premier e il Presidente rientreranno da Montecitorio dove è appena terminato il funerale laico di Giorgio Napolitano. Lungo il tragitto che li ha portati a piazza Colonna, i due, fianco a fianco, hanno scambiato battute, poi, a pochi passi da Palazzo Chigi, Meloni si è fermata a salutare brevemente il presidente del Senato Ignazio La Russa, prima di entrare nella sede del governo. Ingenti le forze dell’ordine dispiegate tra le due piazze. Probabilmente al centro del colloquio ci sarà il tema dei migranti, dopo l'apertura del Capo di Stato francese che ha annunciato di voler collaborare con l'esecutivo italiano. Voglio collaborare ''con il presidente del Consiglio italiano", ha annunciato nei giorni scorsi Macron riconoscendo che Giorgia Meloni "ha fatto una scelta forte. L'Italia si sta assumendo le sue responsabilità e sta svolgendo il suo ruolo di 'primo porto sicuro'. La risposta a questo tema è europea''. Una mano tesa accolta "con grande interesse" dal governo italiano. "La proposta di collaborazione del presidente francese Emmanuel Macron in tema di contrasto all’immigrazione illegale", aveva fatto sapere a stretto giro la presidente del Consiglio. "È evidente che Italia, Francia e Ue debbano agire insieme per sostenere gli Stati di origine dei migranti e per aiutare gli Stati di transito a smantellare le reti criminali di trafficanti di esseri umani. È la direzione che il governo italiano ha già intrapreso e che vuole perseguire insieme alle istituzioni europee e ai propri alleati europei". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

