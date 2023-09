Meloni e von der Leyen a Lampedusa, la premier: “Da Ue gesto di responsabilità”

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa all'aeroporto di Lampedusa dopo la visita all'hotspot e al molo dell'isola. "La presidente von der Leyen ha subito accolto l'invito a venire a Lampedusa. Ma io non considero questo un gesto di solidarieta dell'Ue ma un gesto di responsabilità del'Ue verso se stessa, perché questi sono i confini dell'Italia ma anche dell'Europa. Siamo di fronte a una portata tale di flussi che se non lavoriamo insieme sul contrasto dei migranti irregolari i numeri travolgeranno prima gli stati frontiera e poi tutti gli altri", ha detto la premier. "E' un problema che inevitabilmente coinvolge tutti e va affrontato da tutti e la presenza di Von der Leyen è un segnale di consapevolezza", ha aggiunto. "Confermo che nel Consiglio dei ministri di domani porteremo la norma per estendere al massimo consentito alle regole europee il trattenimento ai fini del rimpatrio di chi arriva irregolarmente in Italia, raccomandando al Ministero della Difesa di attivarsi immediatamente per realizzare queste strutture che sono necessarie", ha detto ancora Meloni. (dall'inviata Elvira Terranova) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

