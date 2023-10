Meloni e il centrodestra: “Momenti difficili ma sempre dialogo al suo interno”

(Adnkronos) – "In questi decenni il centrodestra è cresciuto, si è strutturato, ha trascorso anche momenti difficili ma ha sempre saputo far dialogare al suo interno tutte le sue identità, non rinunciando a sperimentare nuove esigenze e nuove forme". Lo scrive Giorgia Meloni in una lettera indirizzata al democristiano Gianfranco Rotondi, in occasione della kermesse di Saint Vincent. "I valori della famiglia, della Patria, della libera impresa, della sussidiarietà e dell’appartenenza all’Occidente – sottolinea la presidente del Consiglio – sono valori che affondano le radici in una storia che, da sempre, ci vedono alternativi e profondamente distanti dalla sinistra. Anche per questo sono convinta che chi viene dalla tradizione dei democratici cristiani non possa non stare saldamente nel centrodestra". "Abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità storica: consolidare la democrazia dell’alternanza e accompagnare finalmente l’Italia, con la riforma costituzionale che questo governo intende portare avanti, nella Terza Repubblica", prosegue Meloni. "Oggi – aggiunge – il centrodestra aspira ad essere la sintesi di tutte le idee maturate nell’alveo della tradizione conservatrice e cristiano-liberale. È un centrodestra moderno e dinamico, che fa tesoro delle diversità ed è capace di governare con realismo, concretezza e competenza, portando avanti un programma chiaro e basato su un approccio valoriale". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

