Meloni domani a Tunisi

(Adnkronos) – Settimana ricca di impegni per la premier Giorgia Meloni, che stasera, alle 19, sarà alla caserma 'Salvo D'Acquisto' per la cerimonia commemorativa per il 209° annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri; domani, alle ore 10, confermata la presenza del presidente del Consiglio a Tunisi, in visita ufficiale, mentre alle 16 sarà già a Roma, alla Sede Inaf, per la presentazione della candidatura italiana per l'Einstein Telescope. Mercoledì 7 giugno, alle 18 a Palazzo Chigi, la riunione del Consiglio dei ministri, mentre l'indomani, giovedì 8 giugno, Meloni riceverà alle ore 12.30 nella sede del governo il cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz. Sempre giovedì, alle ore 15.30, in programma l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo della Camera, si terranno il 28 giugno alle 9 le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

