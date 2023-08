Max Pezzali sabato in concerto al Circo Massimo a Roma: ospiti e scaletta

(Adnkronos) – Attesa finita per 'Il Circo Max', l’appuntamento musicale dell’estate che si terrà sabato 2 settembre al Circo Massimo, a Roma. Pezzali, con un doppio appuntamento tutto esaurito, allo stadio San Siro, e oltre 30 date interamente sold out nei Palazzetti si esibirà per la prima volta in uno dei luoghi più emblematici per un musicista. Tra gli attesissimi ospiti: Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara, Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari). Special set Deejay Time: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso porteranno in consolle dal vivo l'incredibile, poderoso e indelebile show che ha fatto la storia della musica dance Nella scaletta del concerto potrebbe esserci alcuni dei brani più famosi dell'artista e degli 883, da Sei un mito a La regina del celebrità, Rotta x casa di Dio, Come deve andare, L'universo tranne noi, Lo strano percorso, Ti sento vivere, Hanno ucciso l'Uomo Ragno, Non me la menare/Te la tiri/ 6 1 sfigato, La regola dell'amico, Bella vera, Nella notte, Nessun rimpianto, Gli anni (883 song), Una canzone d'amore, Come mai, Sei fantastica, Nient'altro che noi, Se tornerai, Quello che capita, Sempre noi, La dura legge del gol, Il grande incubo, Nord sud ovest est, Tieni il tempo, Con un deca. Lo spettacolo verrà mandato in onda nella prima serata di Canale 5 giovedì 7 settembre 2023. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

