Max Giusti presenta ‘Fake Show: “Parodie di politici? Non sono abbastanza divertenti”

(Adnkronos) – "Se in 'Fake Show' ci saranno parodie di politici? Volevo che il programma avesse un'atmosfera solare e divertente, e in questo momento non trovo personaggi politici così solari e divertenti da poter essere protagonisti del programma". Max Giusti in grande spolvero presenta così il suo nuovo programma 'Fake Show – Diffidate delle imitazioni', il nuovo comedy show in format originale italiano realizzato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni. Nello spettacolo, che debutta lunedì 18 settembre in prima serata su Rai2, "i personaggi che vengono parodiati non sono quelli originali, è una chiave di lettura nostra che magari vediamo in un personaggio qualcosa di divertente e a volte saremo un po' cinici, un po' graffianti", annuncia l'attore. Il programma in 5 puntate ospiterà alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che giocheranno con il conduttore misurandosi in prove individuali, di coppia o di gruppo basate sulle imitazioni di personaggi famosi, ma anche di oggetti, rumori, suoni, balli e altro ancora. Ad accompagnare Max Giusti ci sarà anche una versione un po’ folle dell’Intelligenza Artificiale, generatore imprevedibile di tante situazioni. "Non sarà un varietà classico", spiega Giusti, che sottolinea: "E' un programma leggero ma scritto, completamente scritto. Ha bisogno di quattro, cinque giorni per essere realizzato. Un modo di lavorare ormai desueto e per questo assolutamente nuovo, dove esci all'una del mattino e arrivi sfinito, stanco ma fai quello che ti piace fare, il tuo lavoro". Si tratta di "giocare, divertirsi con tutto ciò che è falso. Si giocherà con tutto, a volte farete fatica a riconoscere ciò che è vero. Nessuno sarà mai se stesso", promette Giusti. "Ingaggiamo gli ospiti un giorno prima della puntata. Ci sarebbe bisogno di averli prima, perché entrano in un mondo completamente diverso dal loro, ma è difficile che possano dedicare tanto tempo a questo". "Questo programma rientra nel percorso di rinnovamento di Rai2, del quale fa parte la sperimentazione -dice Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time- La nuova offerta del palinsesto autunnale di Rai2 è intrattenimento, leggerezza, tutto quello che troverete in 'Fake Show'. E' "un programma veramente bello, divertente, esattamente in linea con quello che sarà il mood di Rai2. Format rinnovato nei titoli, nella formula, tutta orientata al divertimento e al sorridere tutti insieme con formule diverse". Gli ospiti della prima puntata saranno Filippo Bisciglia, Rossella Brescia, Valeria Graci, Peppe Iodice, Luca e Andrea dei Panpers. Tra gli altri ospiti annunciati da Giusti Alessandro Borghese, Gabriele Corsi, Carolina Rey, Fabio Caressa, Morgan. La sinergia è astata parte fondamentale del progetto. "Abbiamo lavorato inizialmente sulla creazione di un pilot su cui abbiamo investito autonomamente -dice il Ceo Endemol Shine Italy Leonardo Pasquinelli-Sono statti fatti miracoli, sia come forze artistiche ma anche dal punto di vista tecnico, perché questo studio a metà luglio non sembrava minimamente potesse essere pronto a settembre. Possiamo già garantire che si ride". Ospiti di tutte le puntate saranno Francesca Manzini e Claudio Lauretta. "Noi saremo il jolly di Max, la sua ancora di salvezza -scherza Francesca Manzini, che nella prima puntata si calerà nei panni di Mara Venier, mentre Claudio Lauretta diventerà Gerry Scotti e Antonino Cannavacciuolo- Tutto ciò che può essergli utile, e ci divertiamo tanto. Non mi spaventa l'intelligenza artificiale, come per tutte le cose nuove ci dobbiamo adeguare ma il nuovo ha sempre bisogno del vecchio". Il programma è scritto da Max Giusti, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Alessio Parenti, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Dario Tajetta, Marco Terenzi. Regia di Luigi Antonini. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata