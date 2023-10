Max Gazzè, esce oggi il singolo ‘Che c’è di male’: presto nuovo album

(Adnkronos) – Rientrato da un lungo periodo di musica in giro per il mondo, Max Gazzè torna sulla scena discografica con tante novità: un nuovo inedito, 'Che c’è di male', in uscita oggi, venerdì 6 ottobre, un nuovo tour, e un nuovo album di inediti, 'Amor Fabulas', già annunciato per la primavera 2024 per Sony Music/Epic Records. 'Che c’è di male' è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Registrato in Inghilterra nel suggestivo contesto dei Real World Studios di Peter Gabriel (come tutto il disco), il brano vede la rinnovata e brillante collaborazione nel testo dello stesso Max con il fratello Francesco Gazzè. Sapori del miglior pop-rock si intrecciano e fondono in un brano che, ricco di tanta musica suonata – marchio di fabbrica di Gazzè – , libera l’amore dai luoghi comuni del sentimento da fiaba e delle convenzioni, portandolo alla sua essenza più alta. Un tappeto di parole tra disillusione, romanticismo concreto e poesia, descrive il concetto "È solo un fatto di retaggio culturale se metto un limite al mio cuore". La resa live del nuovo progetto discografico sarà 'Amor Fabulas – Preludio', la nuova tournée prodotta e organizzata da OTR Live, in partenza con una speciale data zero il 28 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi. Il tour proseguirà a novembre e dicembre nei più importanti teatri d’Italia con uno spettacolo completamente inedito, con sonorità diverse e una scaletta che si muove tra passato e futuro. Il pubblico avrà infatti la possibilità di ascoltare, oltre ad alcuni degli irrinunciabili successi, brani storici mai suonati prima dal vivo e anche quattro inediti che saranno contenuti nel nuovo album, tra cui 'Che c’è di male'. Alla band storica, composta da Cristiano Micalizzi Batteria – Daniele Fiaschi Chitarra – Clemente Ferrari Tastiere – Max Dedo fiati, si aggiungono due nuove importanti figure: Greta Zuccoli ai cori e Nicola Molino al vibrafono, entrambi polistrumentisti. Il loro apporto sarà fondamentale per creare le atmosfere avvolgenti e oniriche di cui questo spettacolo ha bisogno. I biglietti sono disponibili su ticketone e in tutti i punti vendita abituali. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata