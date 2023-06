Maturità 2023, colonna sonora? Venditti non si batte, ‘Pinguini Tattici Nucleari’ new entry

(Adnkronos) – Dal walkman allo smartphone, dalla musicassette a Spotify. I tempi cambiano ma la colonna sonora per la maturità resta sempre 'Notte Prima degli Esami' di Antonello Venditti. Ben 2 studenti su 3, infatti, in questi giorni stanno sfruttando la più classica delle “compagnie”, la musica, per sopravvivere all’ultimo sprint prima della prova finale. A segnalarlo, un sondaggio del portale Skuola.net, realizzato interpellando 1.000 studenti che tra pochissimo dovranno sostenere la maturità 2023. La maggior parte, quasi 7 su 10, sta usando la musica come valvola di sfogo: il 39% per allentare la tensione, il 29% per darsi la carica per affrontare col giusto piglio l’avvicinamento all’appuntamento. Per questo, quasi la metà (44%) ne approfitta soprattutto nei momenti liberi. Ma c’è anche chi con la musica nelle orecchie trova maggior concentrazione per studiare e quindi la ascolta durante le sessioni di ripasso: lo dice 1 su 5. La fonte preferita da cui far sgorgare le note? Non poteva che essere lo streaming. Le piattaforme, tipo Spotify, YouTube, ecc., monopolizzano la scena: sono il mezzo scelto da oltre 9 studenti su 10. E circa 1 su 4 ha anche preparato una playlist a tema. Che, ovviamente, non può prescindere dal più classico dei brani da maturità: “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, considerata praticamente da tutti (89%) ancora la canzone ufficiale per questo evento, nonostante siano passati quasi 40 anni dalla sua uscita (è datata 1984). Per questo, il testo di Venditti, è anche in cima alla classifica dei brani “storici” che, avendo un forte potere evocativo, continuano a risuonare tra i maturandi: la mette al primo posto il 41%. Dietro di lei, un altro brano iconico, valido per ogni occasione in cui si debba arrivare a un obiettivo: “We are the champions” dei Queen, indicato come preferito dall’11% degli intervistati. Terzo gradino del podio – con l’8% dei voti – per “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero. Ma, al di là della storia, nel flusso musicale delle ragazze e dei ragazzi ci sono soprattutto i brani del momento o quelli più recenti. E anche qui c’è un dominatore assoluto: sono i Pinguini Tattici Nucleari, sempre più band di riferimento per la Generazione Z. I ragazzi bergamaschi, infatti, svettano nettamente nella classifica delle hit preferite dai maturandi tra quelle uscite nelle ultime settimane: la loro “Rubami la notte” è stata votata da circa un quarto degli studenti (24%). Si cambia genere per la seconda scelta: c’è il rapper Tedua, che con “Hoe” (prodotta in collaborazione con Sfera Ebbasta) ottiene il 16% dei consensi. Terzo posto per il tormentone estivo di Annalisa, “Mon Amour” (12%). A completare la top ten, nell’ordine: Angelina Mango e la sua “Ci pensiamo domani”, Ernia con “Parafulmini” (che vede la partecipazione di Fabri Fibra), “Disco paradise” di Fedez, Annalisa e Articolo 31, Rocco Hunt con “Non litighiamo più”, Marco Mengoni con Elodie in “Pazza Musica”, “Fragole” di Achille Lauro e Rose Villain e, a chiudere, l’inossidabile Gianni Morandi con la sua “Evviva!” fa coppia con Jovanotti. I “Pinguini”, però, sbaragliano la concorrenza anche se si guarda alle canzoni uscite già da un po’ – grosso modo da inizio anno – ma che ormai sono entrati di diritto tra i brani destinati a restare vivi nel tempo. Al primo posto tra le hit della prima parte del 2023, che i maturandi stanno ascoltando di più, con il 16% dei voti c’è infatti “Giovani Wannabe” (appunto, dei Pinguini Tattici Nucleari). A seguire, un altro “Re Mida” delle classifiche: Lazza, al secondo posto con la sanremese “Cenere” (14%). Il rapper milanese, però, lo ritroviamo pure in terza posizione grazie alla sua collaborazione con il collega napoletano Geolier nel brano “Chiagne” (raccolgono il 13% dei consensi). Nel resto della top 10 compaiono, invece: Blanco e Mina con “Un briciolo di allegria”, Lady Gaga con “Bloody Mary”, Rosa Chemical e la sua “Made in Italy”, Mr. Rain con “Supereroi”, il trio Sfera Ebbasta, Shiva, Guè prodotti da Finesse in “Gelosa”, Miley Cyrus con “Flowers”, chiudono i Måneskin con “Gossip”. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata