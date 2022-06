Matrimonio Matano-Mannino, chef Colonna: “Vi svelo tutti i segreti delle nozze dell’anno”

Lo scorso sabato, nella straordinaria location dell’Antonello Colonna Resort & Spa a Labico, Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono detti ufficialmente “sì”. Un matrimonio intimo e elegante, celebrato nel cuore dei castelli romani. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, lo chef stellato di fama internazionale, nonché padrone di casa, Antonello Colonna, ci ha raccontato il grande evento.

Matrimonio Matano-Mannino

Colonna, come è noto, sfugge da sempre a qualsiasi tentativo di catalogazione. E in occasione di questo evento-sfida, vero e proprio banco di prova, lo chef ha metaforicamente indossato i panni anche del cantautore, e allo stesso tempo quelli di un allenatore davanti a una finale di Champions League.

Chef Colonna: “Ho voluto interpretare il menu come se fossi un cantautore”

“L’idea è stata quella di tenere al buio la notizia del menu” ci spiega Colonna, “non comunicandolo agli sposi, perché da parte mia voleva essere una grande sorpresa. Visto che siamo in una fase di grandi concerti, ho voluto interpretare il menu come se fossi un cantautore, che decide di fare un concerto e cantare tutti i brani migliori della sua carriera. Non a caso il tipo di servizio che abbiamo fatto era in piedi, nel parco. Ho presentato nel corso della serata 30 delle mie migliori ricette, servite in piccoli piatti di porcellana elegantissima, confezionandole in miniatura, dei piccoli potpourri. Tornando alla musica, è stato come quando un cantante, di 40 canzoni, ti fa ascoltare 30 secondi a brano”.

L’evento

“Giovedì” prosegue lo chef, “c’è stata una sorta di pre-vigilia, dove tutta la famiglia Matano è arrivata al resort, dove sono stati ospiti per tre giorni. Poi c’è stata la vigilia di venerdì e per finire il grande evento. L’agonismo, l’adrenalina, l’ansia, erano a mille. Da buon calciofilo, parafrasando ancora, è stata un po’ una finale di Champions League. Ai miei ragazzi – e tengo a sottolineare che sono tutti molto giovani, al di sotto dei trent’anni e per la maggior parte in forza nella mia brigata da soli due mesi – ho detto ‘fate finta che stasera ci giochiamo la finale di Champions. Noi con un giorno ci giochiamo tutto’. Vorrei sottolineare anche il ruolo di mio figlio, Andrea Colonna, che è stato il vero grande regista dell’evento, e quello di mio nipote Gianluca Tulli, il ‘direttore di produzione'”.

Brigata Colonna

Il ruolo del Comune di Labico

Il ruolo del Comune di Labico è stato molto importante fin dalla scelta della data, perché in tutta Italia con il referendum nessun ufficio anagrafe sarebbe stato in grado di svolgerlo, essendo date sensibili. Con l’aiuto del Sindaco, Danilo Giovannoli, abbiamo fatto una conferenza di servizi e siamo riusciti a far sì che questo giorno diventasse per gli sposi un sogno. Il contributo del sindaco è stato importante e molto rilevante.

Non solo, perché il Comandante della caserma dei Carabinieri, il Maresciallo Natella, ha contribuito a quella che in certi grandi eventi si chiama la ‘bonifica’. Curando quindi la sicurezza, i dettagli, i punti strategici dove l’assalto dei paparazzi ci avrebbe messo in grande difficoltà. Non ultimo la Protezione Civile di Labico che ha saputo gestire gli ingressi. Un vero evento studiato in tutti i particolari. Sicuramente il menu e il cibo hanno avuto un’importanza estrema, ma non nascondo che la parte logistico-organizzativa ha rappresentato almeno il 70% dell’operatività. Perché se dietro il cibo, che rimane la cosa più importante, non c’è una grande organizzazione…”

La consegna della fascia tricolore a Mara Venier

“Il giorno prima della serata sono state fatte delle prove generali con Mara Venier. Il Sindaco ha voluto consegnare personalmente la fascia tricolore alla conduttrice di Domenica In. E poi da non sottovalutare l’evento musicale, dove sull’enorme terrazza del resort la festa è andata avanti fino a tardi con la compagnia di Ema Stockholma, una grande dj. Quando sono arrivati gli sposi è stato un continuo di briefing e riunioni, dove tutto doveva essere sotto controllo come un grande concerto.

Io lì mi sono sentito un po’ regista, un po’ autore. Perché dietro eventi del genere bisogna misurare le capacità organizzative. Ho voluto quindi far sì che con questo evento potessi mettere in evidenza tutte le mie capacità. Per far sì che tutto andasse nel migliore dei modi. Ecco perché gli sposi Matano e Mannino hanno voluto darmi carta bianca, definendo anche il menu come “Menu al buio”. Tutto quello che hanno vissuto lo hanno vissuto man mano”.

La nuova stagione dei concerti allo Stadio Olimpico

“Non a caso, questo evento, questa sfida, sarà sicuramente un apripista per la mia stagione dei concerti allo Stadio Olimpico. Sabato sera nell’hospitality della Tribuna Autorità daremo vita al “Gold Open Bistro’“. Quindi per me questo evento ha rappresentato anche un vero e proprio banco di prova di quello che mi aspetterà nella stagione concertistica. Nella Tribuna Autorità andrò ad offrire tutta quella che è la mia filosofia e la mia arte”, conclude Antonello Colonna.