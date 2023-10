Massimo Giannini lascia direzione La Stampa, al suo posto Andrea Malaguti

(Adnkronos) –

Massimo Giannini lascia la direzione del quotidiano torinese La Stampa. Al suo posto l’attuale vicedirettore vicario, Andrea Malaguti. Lo comunica in una nota l’ad di Gedi News Network Corrado Corradi. “Massimo Giannini – si legge – lascia dal 7 ottobre La Stampa, dopo aver diretto il quotidiano negli ultimi tre anni e mezzo, avendone rafforzato prestigio e autorevolezza. Nel ringraziarlo per l’impegno con cui ha guidato la testata, siamo felici di comunicare che i lettori potranno continuare ad apprezzarne le qualità giornalistiche dalle colonne di Repubblica, dove torna con il ruolo di editorialista e commentatore, oltre che autore di podcast”. “A dirigere La Stampa – prosegue Corrado Corradi – sarà dal 7 ottobre l’attuale vicedirettore vicario Andrea Malaguti, giornalista di solide capacità ed esperienza, cresciuto all’interno del quotidiano torinese. Malaguti assume l’incarico con il compito di imprimere ulteriore slancio al processo di innovazione in atto, ponendo particolare cura nel rafforzare il legame unico tra La Stampa e i lettori del suo territorio, nel rispetto della migliore tradizione editoriale del giornale”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

