Marcolini (GreenHillAdvisory): “Serve una legge per far dialogare imprese e istituzioni”

(Adnkronos) – "Il nostro obiettivo è che venga approvato prima un decreto e poi una legge sulle relazioni istituzionali per far dialogare imprese ed istituzioni". A dirlo Francesco Marcolini, ceo GreenHillAdvisory, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma. "Ai professionisti delle relazioni istituzionali – osserva – spetta il compito di collaborare con i decisori. Vediamo, ad esempio, che c'è una grande difficoltà a gestire i fondi pubblici proprio perché serve un confronto aperto per evidenziare le criticità da affrontare, proponendo soluzioni". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

