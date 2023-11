Mara Venier, dove porta al parco il nipotino: è una delle aree verdi più belle di Roma

Mara Venier, dove porta al parco il suo amatissimo nipote la signora della domenica della TV Italiana. Parliamo di una delle aree verdi più belle della Capitale.

Non solo una grande, anzi, grandissima professionista, molto amata dagli italiani di ogni età, oltre che una conduttrice impeccabile. Lei è anche una moglie felice e innamoratissima del suo Nicola Carraro con il quale divide un attico a Roma che ha una vista pazzesca sulla Città Eterna. Lei ci mostra sovente la sua dimora sui Social, tutta orgogliosa.

Con lui ha anche una villa da Mille e Una Notte a Santo Domingo dove trascorrono da anni e anni le loro vacanze estive, sebbene lui ci vada anche quando la sua amatissima consorte è impegnata con la TV. Mara è però anche una mamma attenta e accorta e soprattutto una super nonna. E sono stati proprio i suoi nipoti le persone che le mancavano di più durante la pandemia.

Oggi, quando chiaramente gli impegni professionali, che sono sempre tanti per lei, lo consentono, ama trascorrere tanto tempo con loro. In particolare, visto che è ancora piuttosto piccino, cerca di farlo con Claudio che lei ama affettuosamente Claudietto. Come una nonna qualunque ama anche andarlo a prendere all’uscita di scuola.

Mara Venier, dove porta al parco il suo adorato nipotino

Ed essendo lei una vera giocherellona nonché una donna adulta che vuole di tanto in tanto far rivivere dentro di se il fanciullino di pascoliana memoria, non si fa alcun problema a fare per l’appunto tanti giochi anche all’aria aperta con il suo tesoro. In questa maniera oltre a divertirsi si mantiene pure in forma.

Tanto più che ciò è pure da vedersi come un autentico toccasana anche per la mente e lo spirito. Insomma, lo avete capito, Mara la sa davvero lunga! E quando vuole staccare la spina porta il suo nipotino al parco, in particolare in uno sito in una della aree verdi più belle di tutta quanta la Capitale che lei ormai conosce come le sue tasche. Fuori il nome!

In versione nonna sprint a Villa Borghese

Parliamo di Villa Borghese che è un luogo magico non solo per i romani ma anche per i turisti. Difatti andare a Roma e non farci un salto, se non una vera e propria visita, rigenerandosi in quel fantastico polmone verde per qualche oretta, magari facendo pure qualche belle passeggiata, è un autentico peccato.

Lo sa bene la Venier che lo ha eletto come uno dei suoi luoghi del cuore. Qui si è fatta immortalare in uno scatto decisamente spassoso e divertente dove appare sdraiata a terra sul prato erboso mentre è intenta ad abbracciare Claudietto. I due sono felici e ridono. Sono entrambi in tenuta sportiva e pronti a lasciarsi andare a tante coccole oltre che a riprendere a giocare, magari pure a nascondino.