“Ci si vede a settembre”: chi e perchè ha chiuso Uomini e Donne | Il volto noto è stato l’ago della bilancia

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne ci sono stati dei colpi di scena, ma uno in particolare ha scatenato una reazione inaspettata. Andiamo a scoprire cosa è successo

Di recente nel programma televisivo di Maria De Filippi ci sono stati dei ritorni del tutto inaspettati. Già da giorni circolava la notizia del ritorno di Ida Platano, ma seduta sul trono e non nel parterre femminile tra le dame. Nella puntata di mercoledì 22 novembre 2023 la donna ha dato inizio alla sua nuova avventura televisiva.

Nel video di presentazione non ha spiegato le cause della rottura con Alessandro Vicinanza, però ha solo detto che non erano più felici. Per questo motivo hanno deciso di prendere strade diverse, soprattutto per volontà di lei.

I telespettatori sostengono che sia letteralmente cambiata perché nella relazione precedente con Riccardo Guarnieri aveva un atteggiamento diverso. Perseverava nel portare avanti la love story, eppure a oggi lei si è rimessa in gioco mentre lui pare che abbia trovato finalmente l’anima gemella.

Nello studio è tornato anche un altro volto noto del Trono Over. A qualcuno sembra che ciò non sia piaciuto per niente e la conferma arriva dal web. Ecco di chi si tratta.

E’ tornato a Uomini e Donne un ex cavaliere

La persona in questione è un uomo, un affascinante napoletano dotato di una forte personalità tale da scontrarsi con alcuni presenti. Molti avranno sicuramente assistito alle discussioni con Gianni Sperti, Tina Cipollari e Aurora Tropea. Quest’ultimi sostenevano che avesse come scopo solo ampliare la sua popolarità.

Come se non bastasse Tina era convinta che avesse una storia con l’ex fidanzata che lavora in uno dei suoi saloni di bellezza. Anche se proprio lei ha voluto smentire quest’insinuazione, non tutti sono stati convinti dalle sue parole. Nella quotidianità si occupa della figlia, frutto dell’amore che lo ha legato per anni all’ex storica. Lui non è altro che Armando Incarnato. Anche lui ha deciso di mettersi in gioco e la cosa sembra che non sia stata gradita.

“Ho smesso di guardare il programma”

Un utente social ha voluto esternare il proprio disappunto quando ha rivisto il cavaliere. Ha detto che non vedrà più Uomini e Donne per colpa sua, quindi “Ci si vede a settembre”. Ha realizzato un tweet prendendo un video di pochi secondi di Eleonoire Ferruzzi ai tempi del Grande Fratello.

Nonostante tutto ci sono altre persone che hanno avuto una reazione diversa. Del resto Armando, in un modo o nell’altro, si è sempre esposto senza mai nascondersi dietro ipocrisie. Ragion per cui piace per questo, per la sua indole schietta e diretta.