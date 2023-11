Giorgia Meloni, spunta la foto a pochi giorni dal parto: intimissima e davvero ‘inappropriata’ per alcuni

Giorgia Meloni ha pubblicato una foto della figlia a pochi giorni dal parto. Con lei ci sono anche la madre e la nonna. Un momento privato condiviso su Instagram, ma qualche commento non è passato inosservato

Giorgia Meloni dal 22 ottobre 2022 è il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, in quanto è la prima donna a capo del governo. Prima di ottenere questo incarico è stata vicepresidente della Camera dei Deputati dal 2006 al 2008 e il Ministro per la gioventù dal 2008 al 2011.

Per quanto riguarda la vita privata dal 2014 al 2023 è stata legata al giornalista Andrea Giambruno e dal loro amore è nata la figlia Ginevra il 16 settembre 2016. Purtroppo la love story è terminata in modo del tutto inaspettato.

Nonostante tutto non si è lasciata influenzare e ha portato avanti i suoi impegni in onore dello stato che rappresenta. In queste ultime ore è stata menzionata in un programma televisivo in merito a un discorso sulle donne.

La sua reazione è stata divulgata dal conduttore de L’aria che tira su La7 senza tener conto dei pareri espressi dagli utenti social. In qualche caso si è andati oltre con le parole.

Polemica sul web per la foto di Giorgia Meloni

“Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua nuova trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di ‘cultura patriarcale’ della mia famiglia. Davvero senza parole”, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post di Instagram condiviso di recente.

Nella foto compare in compagnia di alcuni membri della sua famiglia. I follower si sono chiesti perché ha compiuto questo gesto, ma allo stesso tempo sono rimasti di stucco quando hanno letto determinati commenti perché definiti inappropriati.

“Espressione di una cultura patriarcale…Senza parole”

In poche parole la Gruber avrebbe detto nella sua trasmissione televisiva che la Meloni si farebbe portavoce della cultura patriarcale. Mentre ne parlava con un collega ha sottolineato il fatto che lei ci tiene a essere chiamata “il” e non “la” Presidente del consiglio. Subito dopo è stato realizzato il post menzionato. C’è chi le ha detto che non ha interpretato bene le parole della giornalista. Altri, invece, hanno espresso la propria opinione con un tono decisamente diverso. Ecco un esempio.

“Siamo tutti vittime di questa cultura dove le donne devono dimostrare il triplo, devono difendersi da tutto e nonostante tutto sono sempre in colpa. Per sconfiggere questa cultura non bastano delle foto, devi approvare una legge per introdurre l’educazione socio-affettiva obbligatoria nelle scuole!“.