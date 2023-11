Flavia Vento, cosa è successo davvero con Francesco Totti: la losca verità dopo decenni

A distanza di anni Flavia Vento ha dovuto dire la verità su cosa è accaduto in Francesco Totti prima che convolasse a nozze con Ilary Blasi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati marito e moglie per tantissimo tempo e dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Il primogenito di recente ha compiuto 18 anni ed è stata organizzata una festa con i fiocchi. Amici e parenti hanno partecipato, anche se l’attenzione è stata focalizzata esclusivamente sulla madre grazie all’outfit strepitoso.

Purtroppo tutti sanno che la loro love story è terminata in un modo del tutto inaspettato. All’inizio è stata data la colpa a Noemi Bocchi perché vista come terzo incomodo all’interno della coppia. Non ha esitato l’ex capitano della Roma a difenderla sostenendo che le cose sono avvenute in modo diverso. Adesso i due convivono, in quanto lei ha un buon rapporto con Christian e Chanel.

Ilary Blasi, invece, ha dovuto ingoiare il rospo per poi lasciare tutto alle spalle per vivere con intensità la relazione con l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. Dopo qualche mese sono usciti allo scoperto pubblicando delle foto sui rispettivi profili social.

In questi giorni nel piccolo schermo è stato possibile vedere una pubblicità inerente al docufilm su Netflix della conduttrice dell’Isola dei famosi sulla sua vita privata e professionale. Ovviamente nel racconto ha parlato di eventi del passato che l’hanno letteralmente segnata.

La verità di Flavia Vento

Ilary Blasi durante l’intervista si è aperta totalmente sulla sua vita e senza alcuna estrazione ha messo che non si sarebbe mai aspettata la fine del suo matrimonio. In effetti ha condiviso tanti anni con l’uomo che l’ha notata ai tempi del ruolo di letterina a Passaparola. Fu amore a prima vista che ha indotto entrambi a voler diventare marito e moglie.

Prima di compiere il grande passo non hanno avuto dei momenti sereni per colpa di altre persone che si sono intromesse con l’alto rischio di compromettere la loro felicità. I fan dei due ex coniugi ricorderanno sicuramente ciò che ha riferito Flavia Vento negli studi televisivi della Mediaset sulla sua liaison con Francesco Totti a poche ore dal fatidico sì.

Un ostacolo superato, ma sofferto

In poche parole Flavia Vento aveva comunicato ai giornali che ha vissuto dei momenti di intimità con l’ex calciatore prima che convolasse a nozze. Sulla faccenda ci ha marciato anche Fabrizio Corona sostenendo che un fondo di verità c’è stato. Ha raccontato che una sera si sono incontrati in un locale e da lì sono andati via insieme.

Il diretto interessato ha sempre smentito la sua versione e alla fine Ilary Blasi ha deciso di credere alle sue parole. Ragion per cui non è saltato il matrimonio, anche se non è stato facile.